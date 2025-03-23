Çin Grand Prix'sinde McLaren'den duble!
Formula 1 Çin Grand Prix'sinde McLaren pilotları duble yaptı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oscar Piastri kendi adına sezonun ilk galibiyetini elde etti. Takım arkadaşı Lando Norris ikinci olurken Mercedes'ten George Russell bitiş çizgisini üçündü sırada geçti.
Formula 1'de 2025 sezonun ikinci yarışında da McLaren zirvede yer aldı. Avustralya'daki ilk yarışın ardından Çin'de ilk sırayı alan McLaren duble yaptı.
Kariyerindeki ilk pole pozisyonunu aldığı yarışı baştan sona önde götüren McLaren pilotu Oscar Piastri, sezonun kendi adına ilk galibiyetine ulaştı.
Bir diğer McLaren pilotu ve sezonun ilk yarışını kazanan Lando Norris ikinci, Mercedes'ten George Russell üçüncü sırada yer aldı.
Ferrari pilotları podyumun dışında kalırken Charles Leclerc 5, Lewis Hamilton ise 6. sırada yarışı bitirdi. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise Çin Grand Prix'sinde 4. oldu.
Çin Grand Prix'sinin ardından oluşan sıralama şöyle:
1-Oscar Piastri - McLaren
2-Lando Norris - McLaren
3-George Russell - Mercedes
4-Max Verstappen - Red Bull
5-Charles Leclerc - Ferrari
6-Lewis Hamilton - Ferrari
7-Estaban Ocon - Haas
8-Kimi Antonelli - Mercedes
9-Alex Albon - Williams
10-Oliver Bearman - Haas
Formula 1'de sezon, 6 Nisan'daki Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.
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