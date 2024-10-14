Cinsel saldırı ile suçlanıyordu: Benjamin Mendy'den Manchester City'ye şok suçlama!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:38

Güncelleme: 14.10.2024 - 20:38

Manchester City'de forma giydiği dönemde tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları ile yargılanan Benjamin Mendy, açıklamalarda bulundu.

Katıldığı partilere kulüp kaptanı dahil birçok futbolcunun katıldığını söyleyen Benjamin Mendy, "Katıldığım ve düzenlediğim partilerde, kulüp kaptanı da dahil Manchester City'nin birçok as oyuncusu yer aldı. Hepimiz alkol aldık, kadınlarla ilişkiler yaşadık, korona kurallarını ihlal ettik" dedi.

"HAKSIZ YERE SUÇLANDIM"

Kendisinin hedef gösterildiğini belirten Mendy, "Bunlar benim davranışımı mazur göstermez ancak benim hedef alınmamın adil olmadığını düşünüyorum. Benimle diğer Manchester City oyuncuları arasındaki fark, haksız yere tecavüzle suçlanan ve kamuoyu önünde aşağılanan benim" ifadelerini kullandı.

"BANA BORÇ VERDİLER"

Mendy ayrıca, "Manchester City bana ödeme yapmayı bıraktığında kendimi çok kötü hissettim. Nafaka ödemekte zorlandım. Raheem Sterling, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez, bana bu süreçte borç verdi" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, 2023 yılında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarından aklandı. 30 yaşındaki Fransız futbolcu, beraat ettikten sonra yaklaşık 11 milyon sterlinlik ödenmemiş maaşını talep etmek için Manchester City'ye karşı dava açmıştı.

İngiliz kulüp, Mendy'nin 2021 yılında tutuklanmasının ardından, eylemlerinin kulübün itibarını zedelememeyi de içeren sözleşme şartlarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek kendisine ödeme yapmayı durdurmuştu. Ancak Mendy, kendi iradesiyle değil, futbol federasyonu tarafından uzaklaştırılması nedeniyle çalışamadığı için ücret kesintilerinin hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Benjamin Mendy, 2023 yılının temmuz ayından bu yana Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Lorient forması giyiyor.