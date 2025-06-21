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Ciro Immobile'de vedaya maaş engeli!

Ciro Immobile'de vedaya maaş engeli!

21.06.2025 09:21:00
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Haber Merkezi
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Ciro Immobile'de vedaya maaş engeli!

Bologna'nın ilgilendiği Ciro Immobile, İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor. Immobile'nin Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro'luk ücret ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Bologna, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Immobile ile temasa geçti. Immobile, Bologna'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

35 yaşındaki deneyimli golcü, transfer için Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile de temas kurdu.

İtalyan golcünün Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro ücret nedeniyle sözleşme şartlarının nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor. Bologna, bu sorunu çözmek için Immobile ile temaslarını sürdürüyor.

Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan Ciro Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

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