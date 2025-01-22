Ciro Immobile: "Hocamız bize enerji getirdi"
Beşiktaş'ın evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Siyah-Beyazlılar'ın sağ beki Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.
Siyah-Beyazlılar'ın forveti Ciro Immobile, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Bolu'da hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu söyleyen Immobile, "Bolu'daki yangında ailelerini kaybedenler için çok üzgünüm. Takım olarak çok sevinmemeye, abartmamaya çalıştık. Önemli bir maç oynadık. Zorlu ve sert bir rakipti. İyi bir maç oynadık. Bu galibiyet bizim için gruplarda ilerleme fırsatı olacaktır." dedi.
Kıpırdanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten İtalyan yıldız, "Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Hocamızın gelmesi bu durumu yarattı. Serdar Hoca'nın yardımıyla bunu yaptılar. Bize enerji getirdi hocamız. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık." yorumunu yaptı.
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