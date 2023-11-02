Club Brugge 6 golle turu atladı

Belçika Kupası karşılaşmasında Club Brugge deplasmanda konuk olduğu Beerschot'u 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 08:39
Club Brugge 6 golle turu atladı
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Belçika Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında Club Brugge deplasmanda Beerschot'u 6-0 mağlup etti.

Club Brugge aldığı bu galibiyetle adını son 16'ya yazdırdı.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Igor Thiago, 22 ve 43. dakikalarda Andreas Skov Olsen, 30. dakikada Denis Odoi ve 33 ve 54. dakikalarda Hugo Vetlesen kaydetti.


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