Club Brugge, PAOK'a karşı zorlanmadan turladı!

Clup Brugge, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında PAOK'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan Belçika ekibi yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 01:00
Club Brugge, PAOK'a karşı zorlanmadan turladı!
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Clup Brugge, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında PAOK ile karşılaştı.

Toumbas Stadı'nda oynanan maçı Club Brugge, 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33 ve 45. dakikalarda Ferran Jutgla attı.

İlk maçı da 1-0 kazanan Belçika ekibi, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Brugge, yarı finalde Viktoria Plzen'i eleyen Fiorentina ile eşleşti.


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