Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Belçika ekibi bu skorla gruptan çıkmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 22:10
Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Club Brugge'de Kamal Sowah, 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Club Brugge 10 puana yükseldi ve üst tura çıkmayı garantiledi. Atletico Madrid puanını 4'e çıkarttı.

Grubun bir sonraki haftasında Atletico Madrid, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Club Brugge, Porto ile kendi evinde karşılaşacak.


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