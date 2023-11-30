ÇÖKÜŞ! Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 19:44

Güncelleme: 30.11.2023 - 22:43

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile Ronny Deila'nın yönetimindeki Club Brugge karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Club Brugge 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Igor Thiago, 51. dakikada Raphael Onyedika, 70. dakikada ise Andreas Skov Olsen'den geldi.

Maç öncesi gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş 1 puanda kalırken, Club Brugge 13 puana yükseldi.

Grubun son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano ile karşılaşırken, Club Brugge sahasında Bodo-Glimt'i ağırlayacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 0-5 CLUB BRUGGE

82' Beşiktaş yine uzun topla gelmek istedi ancak Chamberlain'in uzun topunda kaleci Mignolet çıktı ve topu kontrol etti.

80' Club Brugge kontra atağa çıktı Antonio Nusa ceza sahası içinden şutunu çekmeden önce Colley araya girdi ve topu kornere yolladı.

73' Ferran Jutgla savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya kaldı ancak Ersin yattı ve topu kazandı.

70' GOL | Skov Olsen ile Club Brugge farkı beşe çıkardı. Club Brugge sol kanattan Casper Nielsen ile hızlı çıktı. Neilsen içerideki Andreas Skov Olsen'e çevirdi ve Olsen topu boş ağlara gönderdi.

58' Club Brugge sol kanattan etkili geldi ancak Michal Skoras'ın ortasında Colley topu kornere yolladı.

51' GOL | Club Brugge Raphael Onyedika ile farkı dörde çıkardı. Sol kanattan Thiago Rodrigues topu getirdi ve ceza sahası dışındaki Onyedika'yı buldu. Onyedika düzgün bir vuruşla ağları buldu.

47' GOL | Thiago Rodrigues kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Ceza sahası dışında Salih'ten basıyla topu alan Thiago Rodrigues düzgün bir vuruşla ağları buldu ve farkı üçe çıkardı.

44' Beşiktaş sağ kanattan geldi ancak Zaynutdinov'un ortasında Cenk'in kafa vuruşu Aboubakar'a çarpıp auta çıktı.

38' SARI KART | Club Brugge'de, Casper Nielsen Chamberlain'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36' Club Brugge sağ kanattan etkili geldi ancak Andreas Skov Olsen'in pasında Thiago Rodrigues topa dokunamadı ve top auta çıktı.

34' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi ancak Cenk'in pasında topla buluşan Aboubakar topu kaybetti. Pozisyonun devamında topu kazanan Chamberlain ara pasla Tayfur'u kaçırmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

21' Ön alan baskısında Chamberlain topu kazandı ve pasını Ante Rebic'e attı. Ceza sahası içinde Ante Rebic'in vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

14' GOL | Thiago Rodrigues golü buldu ve fark ikiye çıktı. Sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.

8' Club Brugge sağ kanattan etkili geldi ancak Olsen'in pasında Thiago Rodrigues topa ıska geçti.

4' GOL | Maalesef top ağlarımızda Club Brugge Casper Nielsen ile öne geçti. Orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.