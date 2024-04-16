Cole Palmer şov yaptı, Chelsea farklı kazandı

İngiltere Premier Ligin 33. haftasında Chelsea, Evertonı 6-0 mağlup etti.

Akın Çelik
Yayınlanma: 16.04.2024 - 00:09
Cole Palmer şov yaptı, Chelsea farklı kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. 

Stamford Bridge Stadyumun'da oynanan maçı Chelsea 6-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'nin 21 yaşındaki yıldız oyuncusu Cole Palmer, attığı 4 golle karşılaşmaya damga vurdu. 

Chelsea, bu sonucun ardından puanını 47 yaptı. Everton ise 27 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.


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