Cole Palmer şov yaptı, Chelsea farklı kazandı
İngiltere Premier Ligin 33. haftasında Chelsea, Evertonı 6-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge Stadyumun'da oynanan maçı Chelsea 6-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'nin 21 yaşındaki yıldız oyuncusu Cole Palmer, attığı 4 golle karşılaşmaya damga vurdu.
Chelsea, bu sonucun ardından puanını 47 yaptı. Everton ise 27 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
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