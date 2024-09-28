Cole Palmer tarih yazdı, Chelsea Ferdi'nin takımını üzdü!
Premier Lig 6. hafta maçında Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-2 mağlup etti. Cole Palmer attığı 4 golle rekor kırdı.
Premier Lig 6. hafta maçında Chelsea, sahasında Brighton ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28, 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti.
20 dakikada 4 gol kaydetmeyi başaran İngiliz oyuncu, Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Brighton'un golleri 7. dakikada Georginio Rutter, 34. dakikada ise Carlos Baleba'dan geldi.
Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 13'e çıkardı. Brighton ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Nottingam Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.
Etiketler: #chelsea #brighton #Cole Palmer #ferdi kadıoğlu
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