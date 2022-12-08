Colin Kazım-Richards'ın oğlu, Fenerbahçe'de
Kariyerini Fatih Karagümrük'te sürdüren Colin Kazım-Richards'ın 11 yaşındaki oğlu, Fenerbahçe altyapısında oynuyor.
Kariyerini Fatih Karagümrük'te sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Colin Kazım'ın 11 yaşındaki oğlu Caio babasının izinde.
Hürriyet'in haberine göre yaklaşık 1.5 aydır Fenerbahçe altyapısında antrenmanlara çıkan Caio, evrakları Barcelona'da olduğu için resmi maçlarda oynatılamayan, gelecek vaat eden bir yıldız adayı olarak görülüyor.
EVRAKLARI BARÇA'DA
Altyapı antrenörleri Oğuz Sargın ve Aydın Perçin tarafından özel maçlarda ve idmanlarda dikkatle denenen ve yetenekleri beğenilen Caio'nun resmen Fenerbahçeli olması için ailesinin evraklarını daha önce antrenmanlara çıktığı Barcelona'dan getirmesi bekleniyor.
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