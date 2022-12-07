Fenerbahçe hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u mağlup etti
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe , 2022 Dünya Kupası'na ilişkin verilen arada üçüncü hazırlık maçına Alanya'da çıktı. Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-2'lik skorla geçti.
Daha önce Kulüpler Birliği'nin LaLiga ile organize ettiği dostluk turnuvasında Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte hazırlık döneminde 3'te 3 yapmış oldu.
Fenerbahçe'de ilk 11'de daha fazla şans bulan forvet oyuncularının yokluğunda Serdar Dursun, sergilediği performansla dikkat çekti. Milli golcü; Alanyaspor karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, 36. dakikada ise bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri; 28. dakikada İrfan Can Kahveci, 41 ve 51. dakikalarda Serdar Dursun ile 47. dakikada Lincoln kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 78. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+1. dakikada Daniel Candeias attı.
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