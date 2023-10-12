Colin Kazım'dan Pirlo itirafı
Tecrübeli futbolcu Colin Kazım Richards, geçen yıl forma giydiği VavaCars Fatih Karagümrük dönemiyle ilgili itiraf yaptı.
Geçen yıl VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Colin Kazım-Richards, katıldığı programda ilginç bir itirafta bulundu.
Filthyfellas isimli podcast yayınında konuşan deneyimli oyuncu yaptığı açıklamda, "Geçen yıl Karagümrük'te bazı oyuncular sürekli sigara içiyordu. Devre arasında bile Pirlo konuşurken sigara içenler oluyordu. Bu benim için tamamen farklı bir kültürdü" ifadelerini kullandı.
Bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan Colin Kazım-Richards, 2007'de Sheffield'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve daha sonra Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor ve Karagümrük formalarıyla boy göstermişti.
Antigua & Barbudalı bir baba ve Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak 1986'da dünyaya gelen Colin Kazım, A Milli Takımımızın formasını da 37 maçta giyerken 2 de gol katkısı vermişti.
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