Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kadrosuna kattı!
Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Sağat ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ahmet Sağat'ın daha önce Optik Rathenow, Berliner AK, Luckenwalde, Babelsberg, Rot-Weiss Kob, Menemenspor ve Samsunspor'da futbol oynadığı hatırlatıldı.
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