Çorum FK'de Tahsin Tam dönemi sona erdi

21.09.2025 11:09:00
AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kulüp tarihine 1. Lig yükselişiyle geçen teknik direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezon 6 maçta 13 puan toplayan Tam'a kulüp teşekkür mesajıyla veda etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 56 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısında önemli rol oynayan Tahsin Tam ile görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda karşılıklı anlayışla ayrılık kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Çorum futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Sayın Tahsin Tam hocamıza bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.

Tahsin Tam yönetiminde Çorum FK, bu sezon 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyetle 13 puan topladı.

Çorum FK, ligin 6. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 yenilmişti.

İlgili Konular: #Teknik Direktör #Çorum FK #Trendyol 1. Lig

