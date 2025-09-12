Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çorum FK, 3 futbolcu ile sözleşme uzattı

12.09.2025 18:59:00
Çorum FK'de Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz ve Eren Karadağ ile sözleşme uzatıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu; Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz ve Eren Karadağ'ın sözleşmelerini 3'er yıl uzattıklarını bildirdi.

Korkmazoğlu, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, bu yıl şampiyonluk hedefi ile kadro oluşturduklarını belirterek, "Oyuncularımızdan giden ya da yeni gelen kimse yok. Sözleşmeleri sona eren Atakan Akkaynak, Eren Karadağ ve Atakan Cangöz'ün sözleşmelerini 3'er yıl uzattık." dedi.

Kulübün idari yapısının toplumla bütünleşmesinde önemli rol oynayacağını vurgulayan Korkmazoğlu, sosyal tesislerin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

