Çorum FK'nin yeni hocası resmen belli oldu!

24.11.2025 20:06:00
AA
TFF 1. Lig ekibi Çorum FK, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nun getirildiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GÖREV YAPMIŞTI

Eroğlu için, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla salı günü saat 14.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Eroğlu, en son Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Arca Çorum FK'de Bandırmaspor yenilgisinin ardından bugün teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrılmıştı.

