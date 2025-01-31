Çorum FK, sahasında zorlanmadı
Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Çorum FK, sahasında Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Çorum FK, Bandırmaspor'u konuk etti.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 17'de Eren Karadağ, 29'da Tunahan Ergül, 54'te Thomas Verheydt ile 64'te Ferhat Yazgan kaydetti.
Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK, bu galibiyetin ardından 35 puana yükseldi. Bandırmaspor, 34 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Çorum FK #Bandırmaspor
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