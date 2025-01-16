Çorum FK, Semih Akyıldız'ı Iğdır FK'ye kiraladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, futbolcu Semih Akyıldız'ın bonservisinin Iğdır FK'ye kiralandığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, futbolcu Semih Akyıldız'ın bonservisinin Iğdır FK'ye kiralandığını açıkladı. Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Iğdır FK ile anlaşıldığı açıklandı.
Açıklamada, son olarak Uşakspor'da forma giyen Akyıldız'a başarı dilendi.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #transfer #Semih Akyıldız
Spor Haberleri
- Twente, Naci Ünüvar'ı açıkladı!
- Brentford'da Yunus Emre Konak kararı!
- Alman ekibinden Tuta açıklaması!
- Çorum FK, Semih Akyıldız'ı Iğdır FK'ye kiraladı
- Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi 3 eksik!
- Niko Kovac'tan Beşiktaş kararı!
- Hatayspor karşısında Galatasaray'da 3 eksik!
- Roberto Mancini'den Beşiktaş cevabı!
- Mustafa Hekimoğlu'na Süper Lig'den talip!
- FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Menzil cemaatinde kriz sürüyor
- RTÜK'ten programa inceleme!
- İktidar hesaplaşmasına yolsuzluk bahanesi
- SGK borçları için yeni gelişme!
- Birinci parti şaşırttı!
- İfadeler işlemleri sürüyor
- Bilgi vermeyenlere hapis cezası!
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!