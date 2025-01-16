Çorum FK, Semih Akyıldız'ı Iğdır FK'ye kiraladı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:25

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:25

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, futbolcu Semih Akyıldız'ın bonservisinin Iğdır FK'ye kiralandığını açıkladı. Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Iğdır FK ile anlaşıldığı açıklandı.

Açıklamada, son olarak Uşakspor'da forma giyen Akyıldız'a başarı dilendi.