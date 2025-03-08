Çorum FK ve Tuncay Şanlı'nın ilk rakibi Gençlerbirliği
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de 9 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ankara Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo, Ahmethan Köse ve Ozan Sol ile kart cezalısı Kerem Kalafat ve Landre Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 39 puanla 11'inci, Gençlerbirliği ise 48 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.
Etiketler: #Çorum FK #Tuncay Şanlı #Trendyol 1. Lig #Gençlerbirliği
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