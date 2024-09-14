Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u farklı geçti!
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Çorum FK deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK deplasmanda Murat Uçkun'un yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Çorum FK'nin gollerini 31. dakikada Thomas Verheydt, 38. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan, 55. dakikada Durel Avounou ve 85. dakikada Ahmethan Köse kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK ligdeki puanını 6'ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor ilk hafta maçtan çekildiği için -3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK evinde Kocaelispor'u ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.
Etiketler: #Çorum FK #yeni malatyaspor #Trendyol 1. Lig
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması