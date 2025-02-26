Çorum'dan kupaya 3 puanla veda
Çorum FK, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'na veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK, 41. dakikada Taha İbrahim Rençber ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Arda Işık, 48. dakikada skora dengeyi getirdi ama Abdullah Güler, 77. dakikada karşılaşmayı Çorum FK'ye kazandıran golü attı.
Çorum kupaya 3 puanla veda ederken, Boluspor ise 3 maçta 3 yenilgiyle grup aşamasını tamamladı.
Etiketler: #Çorum FK #Boluspor #Trendyol Süper Lig
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