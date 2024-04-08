Costica Buceschi: 'Hayalimiz gerçek oldu'

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı sonrasında konuştu.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 08:08
Costica Buceschi: 'Hayalimiz gerçek oldu'
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmanın sevindirici olduğunu belirtti.

Buceschi, Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda oynanan Sırbistan maçının ardından, grupta en iyi üçüncüler arasına girerek milli takımın, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanma başarısını AA muhabirine değerlendirdi.

"BURUK BİR SEVİNÇ"

İlk defa kaybettikleri bir maçtan sonra sevinç yaşadıklarını belirten Buceschi, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama en azından Avrupa Şampiyonası Eleme grubu maçlarına başlarken bu gruptan çıkarak 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine gidelim diye hayal ederek yola çıkmıştık, en azından en iyi üçüncü takım olarak finallere gitmeyi başardık." dedi.

Sırbistan maçında hazırlandıkları şekilde oyun sergileyemediklerini de ifade eden Buceschi, "Bugünkü maç da bize bir ders oldu. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha dengeli ve çok daha ritimli oynayacağız. Aramızda sakat arkadaşlar da vardı onlar da iyileşecekler takıma katılacaklar. Avrupa Şampiyonası'na katılıyor olmak bizim için buruk bir sevinç oldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, çok çalışacağız, Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Şampiyonası olsun her zaman için gruplardan çıkıp ana gruba yükselmek için uğraşacağız. Hedeflerimiz her zaman için önümüzdeki senelerde kadın takımızla finalist olarak yarışmak." şeklinde konuştu.


A Milli Kadın Hentbol Takımı haberleri Costica Buceschi haberleri hentbol haberleri

İlgili Haberler

Hentbol hakemlerinden Halil Umut Meler kararı!

Hentbol hakemlerinden Halil Umut Meler kararı!
2024 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda seyirci rekoru kırıldı

2024 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda seyirci rekoru kırıldı
A Milli Kadın Hentbol Takımı tarihte bir ilki başardı

A Milli Kadın Hentbol Takımı tarihte bir ilki başardı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nuri Alço beyin kanaması geçirdi

Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!

Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!
Ağaç kıyımından anıt mezar çıktı

Ağaç kıyımından anıt mezar çıktı
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!

Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!
Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!

Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!
Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!

Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!