Cristano Ronaldo attı Al-Nassr deplasmanda kazandı

Suudi Arabistan Ligi karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Ahli'yi 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 00:24
Cristano Ronaldo attı Al-Nassr deplasmanda kazandı
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan Ligi 24. hafta karşılaşmasında Al-Nassr konuk olduğu Al-Ahli'yi 1-0 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Al-Ahli forması giyen Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 56'ya çıkartırken, Al-Ahli ise 47 puanda kaldı.

Suudi Arabistan taraftarları karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönettiği için sık sık ıslıklamalardaa bulundu.


al nassr haberleri Al Ahli SC haberleri Suudi Arabistan haberleri Suudi Arabistan Pro Lig haberleri cristiano ronaldo haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'

Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'
Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’

Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’
Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'

Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!
Hakem kararına tepki gösterip sahadan çekildiler!

Hakem kararına tepki gösterip sahadan çekildiler!
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’