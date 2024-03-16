Cristano Ronaldo attı Al-Nassr deplasmanda kazandı
Suudi Arabistan Ligi karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Ahli'yi 1-0 yendi.
Suudi Arabistan Ligi 24. hafta karşılaşmasında Al-Nassr konuk olduğu Al-Ahli'yi 1-0 mağlup etti.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.
Al-Ahli forması giyen Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Al-Nassr bu galibiyetle puanını 56'ya çıkartırken, Al-Ahli ise 47 puanda kaldı.
Suudi Arabistan taraftarları karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönettiği için sık sık ıslıklamalardaa bulundu.
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