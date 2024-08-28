Cristiano Ronaldo: "1000 gol atmak istiyorum"
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kariyerine dair konuştu ve 1000 gole ulaşmak istediğini söyledi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Portekizli yıldız, "Kendimi iyi hissediyorum, sanırım hala iyi görünüyorum. Hala top sürebildiğimi, şut ve gol atabildiğimi hissediyorum. Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım" dedi.
Kariyerinde 1000 gole ulaşmak istediğini söyleyen Ronaldo, "Futbol tarihinin en büyük golcüsüyüm. Ama çıtayı daha da yükselteceğim. 900 gol attım ama 1000 gol atmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak istiyorum. 1000 golün videosu olacak ve böylece bu golleri attığımı kanıtlayabileceğim" diye konuştu.
Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde attığı golle 900 gole ulaşmıştı.
39 yaşındaki Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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