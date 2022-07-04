Cristiano Ronaldo, 'ailevi sebepler' bahanesiyle Manchester United'a dönmedi
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki ikinci dönemi bitmek üzere. Takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar artan Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin sezon açılışında yer almadı.
Cristiano Ronaldo, ailevi sebepler nedeniyle Manchester United’ın bugünkü antrenmanına katılmadı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Cristiano Ronaldo, bugün başlayan sezon öncesi kampına ailevi sebeplerden dolayı katılım göstermedi.
İngiliz basını 37 yaşındaki oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in transfer için görüşmelere başladığını iddia ediyor. Portekizli yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Chelsea, Bayern Münih ve Napoli yer alıyor.
Geçtiğimiz yaz 12 yıl sonra Manchester United'a dönen Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar için 24 gol attı. Ancak Ronaldolu United, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak dereceyi elde edemedi.
Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, geçen sezon taraftarlar tarafından dördüncü kez Sir Matt Busby Yılın Oyuncusu seçildi.
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