Cristiano Ronaldo bu sefer kesin ayrılacak

Erik ten Hag, Ocak transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi durumunda Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasına izin verecek.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 08:16
Cristiano Ronaldo bu sefer kesin ayrılacak
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Suların bir türlü durulmadığı Manchester United'da menajer Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında ayrılmasına izin vereceği belirtildi.

Telegraph'ın haberinde Manchester City maçında alınan ağır yenilgi ve maç sonunda ten Hag'ın "Cristiano'ya ve büyük kariyerine olan saygımdan dolayı onu oyuna alamazdım" açıklaması sonrası iplerin tamamen koptuğu belirtildi. Hollandalı hocanın sezon başında takımda kalması yönünde baskı yaptığı Portekizli süperstarın önünde bu kez duramayacağı ve gelen cazip tekliflere evet diyeceği belirtildi.

Sezon başından bu yana 6 lig maçında 207 dakika süre alan Cristiano Ronaldo, henüz gol atma başarısı gösteremedi. 37 yaşındaki yıldız, bu sezonki tek resmi golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff karşısında penaltıdan kaydetti.


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