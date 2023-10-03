Cristiano Ronaldo doymak bilmiyor! Bir ödül daha...
Al-Nassr formasıyla son dönemde fırtına gibi esen Cristiano Ronaldo kariyerine bir ödül daha eklemeyi başardı.
Bu sezon Al-Nassr'ın gösterdiği başarılı form grafiğinde başrol oynayan Cristiano Ronaldo bir ödül daha kazandı.
38 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncu, Suudi Arabistan'da eylül ayının oyuncusu seçildi.
Eylül ayında çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Cristiano Ronaldo, toplamda ise Al-Nassr formasıyla 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 8 asistlik gol katkısı sağladı.
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