Cristiano Ronaldo doymak bilmiyor! Bir ödül daha...

Yayınlanma: 03.10.2023 - 19:44

Güncelleme: 03.10.2023 - 19:50

Bu sezon Al-Nassr'ın gösterdiği başarılı form grafiğinde başrol oynayan Cristiano Ronaldo bir ödül daha kazandı.

38 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncu, Suudi Arabistan'da eylül ayının oyuncusu seçildi.

Eylül ayında çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Cristiano Ronaldo, toplamda ise Al-Nassr formasıyla 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 8 asistlik gol katkısı sağladı.