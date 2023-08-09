Cristiano Ronaldo durmak bilmiyor! Takımını finale çıkardı...
Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta'yı 1-0 mağlup eden Al Nassr, finale yükseldi.
Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pic.twitter.com/fnspen0K3W— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2023
Prince Sultan bin Abdulaziz Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü 74. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte turnuvada finale yükselen Al Nassr, Al Hilal - Al Shabab eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
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