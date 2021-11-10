Cristiano Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmayı düşünüyor

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:00

Premier Lig'de Manchester City'ye 2-0 yenilen ve son 4 lig maçında 3 mağlubiyet alan Manchester United, 6. sıraya geriledi.

Ligde son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Kırmızı Şeytanlarda, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Express'in haberine göre, sezon başında Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, takımının son maçlardaki performansından rahatsız. Portekizli yıldızın, Manchester United'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla oynadığı 12 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı.



