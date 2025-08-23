Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Al Ahli, Al Nassr'ı mağlup etti!

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Nassr ve Al Ahli karşı karşıya geldi.

Hong Kong'da oynanan finalde Al Nassr ve Al Ahli, maçın normal süresinde 2-2 berabere kaldı. Kupanın formatı gereği penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral ilk on birde başladı.

Maçın 41. dakikasında Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

RONALDO B İR İLKE İMZA ATTI

Cristiano Ronaldo, bu gol ile birlikte 4 farklı kulüp ve milli takım ile her birinde en az 100 gol atma başarısı gösteren tarihteki tek oyuncu oldu.

Al Ahli, 45+6'da yeni transferi Enzo Millot'un asistinde Franck Kessie'nin golüyle durumu eşitledi.

İlk yarı 1-1 bitti ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Merih Demiral maçın 51. dakikasında sarı kart gördü.

Al Nassr, karşılaşmanın 83. dakikasında Marcelo Brozovic ile golü buldu ve tekrar öne geçti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral son düdüğe kadar sahada kaldı.

Mücadele bu skorla bitecek derken Al Ahli'de Roger Ibanez sahneye çıktı ve durdu 2-2'ye getirdi.

Kupanın formatı gereği penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.