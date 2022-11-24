Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 5 Dünya Kupası'nda gol...
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı maçta tarihine geçti. Cristiano Ronaldo attığı golle 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.
2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, turnuvadaki ilk maçına Gana karşısında çıktı.
H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Kupanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı.
Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı penaltı golüyle kupa tarihine geçti. Ronaldo, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.
Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Dikkat çeken iki olasılık!
- Ateş pahası harçlar çağ yangınına dönüyor
- Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak gelmişti; yeni gelişme