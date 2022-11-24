Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 5 Dünya Kupası'nda gol...

24 Kasım 2022 Perşembe, 20:48

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, turnuvadaki ilk maçına Gana karşısında çıktı.

H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Kupanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı.

Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı penaltı golüyle kupa tarihine geçti. Ronaldo, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.



Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.







