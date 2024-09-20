Cristiano Ronaldo ve Talisca attı, Al-Nassr kazandı!
Suudi Arabistan Ligi 4. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Ettifaq'ı 3-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan Ligi 4. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Ettifaq ile karşılaştı. Al-Ettifaq Stadyumu'nda oynanan maçı Al-Nassr 3-0 kazandı.
Stefano Pioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 56. dakikada Salem Al Najdi, 70. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Pioli, Al-Nassr kariyerine galibiyetle başladı.
Ronaldo, rakip fileleri havalandırmasıyla birlikte kariyerindeki 903. golü kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Al-Nassr, puanını 8 yaptı. El-Ettifaq ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Wehda ile oynayacak. El-Ettifaq ise Al-Taawon ile karşılaşacak.
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