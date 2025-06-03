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Crystal Palace'ın Avrupa Ligi'ne katılamayabilir!

Crystal Palace'ın Avrupa Ligi'ne katılamayabilir!

3.06.2025 22:44:00
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Haber Merkezi
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Crystal Palace'ın Avrupa Ligi'ne katılamayabilir!

İngiltere FA Cup zaferi yaşayan Crystal Palace, çok kulüplü sahipliği kuralları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılamama ihtimali gündeme geldi.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Crystal Palace, UEFA'nın çok kulüplü sahipliği kuralları nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilebilir.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Crystal Palace'ın, ABD'li hissedarı John Textor'un aynı zamanda Fransız ekibi Lyon'un da ortağı olması nedeniyle turnuvaya alınmama ihtimali var.


UEFA kurallarına göre sahibi aynı kişi olan iki kulübün aynı organizasyonda yer alamayacağına dair bir madde bulunuyor.


Mayıs ayında Wembley Stadı'nda oynanan finalde, tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğuna ulaşan Crystal Palace, Eberechi Eze'nin golüyle Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.


İlgili Konular: #uefa avrupa ligi #crystal palace #İngiltere Federasyon Kupası

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