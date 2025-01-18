Crystal Palace, West Ham'ı Mateta ile yıktı

Premier Lig'in 22. haftasında Crystal Palace deplasmanda West Ham'ı 2-0 mağlup etti.

Crystal Palace, West Ham'ı Mateta ile yıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 21:42

Premier Lig'in 22. haftasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace deplasmanda Graham Potter'ın yönetimindeki West Ham'ı 2-0 mağlup etti.

Londra Stadyumu'nda oynanan maçta Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 89. dakikada penaltıdan yine Jean-Philippe Mateta kaydetti.

West Ham'de Konstantinos Mavropanos 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Crystal Palace 27 puana ulaşırken, West Ham 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace evinde Brentford'u ağırlarken, West Ham deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.


Etiketler: #crystal palace #west ham united #İngiltere Premier Lig #Jean-Philippe Mateta
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