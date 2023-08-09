Cüneyt Çakır'a Gürcistan'dan büyük görev!
Eski hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
Geçtiğimiz yıl hakemliği bırakan eski hakem Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu.
Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Cüneyt Çakır'ın getirildiği açıklandı.
Kasım ayında 47 yaşına girecek olan Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.
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