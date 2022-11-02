Curry'nin triple-double'ı yetmedi!
Golden State Warriors, Stephen Curry'nin kariyerinin 10. triple-double yaptığı maçta Miami Heat'e mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'da normal sezon oynanan 4 maçla devam etti.
Gecenin en dikkat çeken maçında Miami Heat, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 116-109 mağlup etti.
Warriors'ın MVP ödüllü yıldızı Stephen Curry'nin 23 sayı, 13 ribaund ve 13 asistle triple-double yapmasına karşın Miami Heat'te Jimmy Butler 23 sayı, Bam Adebayo 19, Duncan Robinson ve Kyle Lowry 13 sayı ile oynadı.
İkinci yarıda 10 sayı farkla önde olmasına karşın 20 top kaybı ile son bölümde skor üretmekte zorlanan Warriors, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan, gecenin bir diğer maçında Minnesota Timberwolves'u 116-107 mağlup eden Phoenix Suns ise üst üste 5. galibiyetini aldı.
İşte gecenin toplu sonuçları
Brooklyn Nets 99-108 Chicago Bulls
Miami Heat 116-109 Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder 116-108 Orlando Magic
Phoenix Suns 116-107 Minnesota Timberwolves
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Aslı Baykal CHP'den istifa etmişti: 'Deniz Baykal da istifa edebilir' iddiası
- Son Dakika... Süleyman Soylu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: 'Sokağa düşmüşlük denir'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Mahir Ünal'ın istifasının ardından AKP'de çatlak