Curry'nin triple-double'ı yetmedi!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 08:19

Amerikan Basketbol Ligi NBA'da normal sezon oynanan 4 maçla devam etti.

Gecenin en dikkat çeken maçında Miami Heat, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 116-109 mağlup etti.

Warriors'ın MVP ödüllü yıldızı Stephen Curry'nin 23 sayı, 13 ribaund ve 13 asistle triple-double yapmasına karşın Miami Heat'te Jimmy Butler 23 sayı, Bam Adebayo 19, Duncan Robinson ve Kyle Lowry 13 sayı ile oynadı.

İkinci yarıda 10 sayı farkla önde olmasına karşın 20 top kaybı ile son bölümde skor üretmekte zorlanan Warriors, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan, gecenin bir diğer maçında Minnesota Timberwolves'u 116-107 mağlup eden Phoenix Suns ise üst üste 5. galibiyetini aldı.

İşte gecenin toplu sonuçları

Brooklyn Nets 99-108 Chicago Bulls

Miami Heat 116-109 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 116-108 Orlando Magic

Phoenix Suns 116-107 Minnesota Timberwolves