Dakar Rallisi’nin şampiyonu Red Bull sporcusu Daniel Sanders

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:21

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:21

Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Dakar Rallisi, kıran kırana mücadelelere sahne olan 12 etabın ardından tamamlandı.

Pilotların Dakar şampiyonluğu için sınırları zorladığı motosiklet kategorisindeki yarışların galibi Red Bull KTM takımı adına yarışan Daniel Sanders oldu. 14 gün süren yarış boyunca toplamda 4 kez liderlik koltuğuna oturan Sanders, Dakar ilk şampiyonluğunu kazandı.

Otomobil kategorisinde Ford M-Sports takımı adına yarışan Red Bull sporcuları Mattias Ekstrom ve Emil Bergkvist, 2025 Dakar Rallisi yarışlar boyunca 3 kez podyum başarısı gösterdi. İkili genel klasmanda 3’üncü oldu.