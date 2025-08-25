Daniele Santarelli: 'Biz rekorların takımıyız'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında 3-0 kazandıkları Bulgaristan mücadelesinde başından sonuna kadar iyi bir tutum sergilediklerini söyledi.

Santarelli, maçın ardından basın mensupların yaptığı açıklamada, Bulgaristan maçının önemli olduğunu oyunculara anlattığını belirterek "Bence baştan itibaren iyi bir tutum sergiledik. Ancak üçüncü sette olanlar uzun süre aklımda kalacak. Oyunculara, 'biz rekorların takımıyız' dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz" ifadesini kullandı.

Grup aşamasının son maçında Kanada ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Santarelli, "Kanada iyi takım. Bazı oyuncuları olmasa da iyi takım. Giovanni Guidetti ve ekibi çok çalışıyor. Bugün bir maçı inanılmaz çevirdiler. Bize karşı kesinlikle ellerinden gelenin en iyisini yapmak isteyecekler. Bu her iki takım için de iyi bir hedef maçı. Kanada'ya odaklanmalıyız çünkü grubumuzu birinci bitirmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

GİZEM ÖRGE: "DEFANSTA DİRENÇLİ BİR OYUN SERGİLEDİLER"

Milli libero Gizem Örge de Bulgaristan'ı mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Defansta dirençli oyun sergilediler. Biz de oyunda çok sabırlıydık, bunu beğendim. Rallilerde çok fazla defans yapmalarına rağmen sabırlı voleybol oynadık. Üçüncü sette hepimiz düştük ama kenardan gelen arkadaşlar çok iyi iş çıkardı. İyi bir takım çalışmasıydı. Modumuz iyi, yolumuz açık. Kanada maçı var sırada. Liderlik maçı. Burada her maç önemli. Yolumuza kayıpsız devam edip, lider olmak istiyoruz."