Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 20:37

Güncelleme: 16.05.2024 - 20:37

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. haftanın 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk setinde Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, örnek bir davranışa imza attı.

Deneyimli çalıştırıcı, Savunmamızın blok temasını hakeme söyleyerek örnek bir davranışa imza attı ve 'fair-play' kartı gördü. Santarelli hakem tarafından yeşil kart ile onurlandırıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya karar setinde kaybetti ve parkeden 3-2 mağlup ayrılmıştı.