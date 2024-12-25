Danilos Pizza zorlu mücadelede Melikgazi'yi mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Danilos Pizza, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-77 mağlup etti.

Danilos Pizza zorlu mücadelede Melikgazi'yi mağlup etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 20:54

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Danilos Pizza, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-77'lik skorla yendi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak

Danilos Pizza: Henderson 19, Gizem Uca, Yağmur Bul 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Mompremier 21, Palenikova 20, Walker 11, Hande Çelebi

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 14, Fall 13, Powers 19, Kübra Erat 7, Diallo 14, Şuğranur Sönmez, Meltem Avcı 6, Gonca Karataş 4

1. Periyot: 8-24

Devre: 36-37

3. Periyot: 54-54


Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Danilos Pizza #Melikgazi Kayseri Basketbol
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