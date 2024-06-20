Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın 7. gününde tam 3 maç oynanacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşılaşacak.
DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda mücadele eden iki takım, Frankfurt Arena'da sahaya çıkacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ukrayna'dan Mykola Balakin olacak.
İNGİLTERE GARANTİLEMEK İSTİYOR
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Danimarka'yı yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde.
C Grubu'na 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan İngiltere, grup liderliğini elinde bulunduruyor. Karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak İngiltere, son 16'ya kalmayı garantileyecek.
DANİMARKA RÖVANŞ PEŞİNDE
Danimarka, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde elendikleri rakibi karşında rövanşı almayı hedefliyor.
İki takım son olarak EURO 2020 yarı finalinde karşılaşmış, İngiltere uzatmaya giden maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.
Gruptaki ilk maçında Slovenya karşısında öne geçmesine rağmen 1-1'lik skora razı olan Danimarka, İngiltere maçını kazanması durumunda gruptan çıkma iddiasını güçlendirecek. Aksi durumda 1 puanı bulunan son yarı finalist Danimarka ciddi yara alacak.
REKABETTE İNGİLTERE ÖNDE
Danimarka ile İngiltere, tarihlerinde 24 kez karşı karşıya geldi.
Geride kalan müsabakalarda İngiltere, galibiyet sayısında 14'e 5 üstünlük kurdu. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere'nin attığı 41 gole, Danimarka 24 golle karşılık verebildi.
MUHTEMEL 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle, Hojlund, Poulsen.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
Spor Haberleri
- Yusuf Sarı'dan Beşiktaş itirafı!
- İspanya'nın rakibi İtalya
- Danimarka'ın rakibi İngiltere!
- Slovenya'nın rakibi Sırbistan!
- Galatasaray, Hollandalı Britt Bongaerts'ı transfer etti
- Bodrum FK, Halil Dervişoğlu'nun peşinde
- Almanya kendi Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı
- Manuel Neuer tarihe geçmeye hazırlanıyor
- Andrew Robertson: 'Beraberliği kabul ediyoruz'
- EURO 2024, 3 maçla devam edecek
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- Samet, Abdülkerim’in şortunu giymiş
- Selvi yine MHP’nin hedefinde!
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Akaryakıta zam geliyor!
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu