Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere, EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:33
Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın 7. gününde tam 3 maç oynanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşılaşacak.

DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda mücadele eden iki takım, Frankfurt Arena'da sahaya çıkacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ukrayna'dan Mykola Balakin olacak.

İNGİLTERE GARANTİLEMEK İSTİYOR

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Danimarka'yı yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde.

C Grubu'na 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan İngiltere, grup liderliğini elinde bulunduruyor. Karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak İngiltere, son 16'ya kalmayı garantileyecek.

DANİMARKA RÖVANŞ PEŞİNDE

Danimarka, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde elendikleri rakibi karşında rövanşı almayı hedefliyor.

İki takım son olarak EURO 2020 yarı finalinde karşılaşmış, İngiltere uzatmaya giden maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Gruptaki ilk maçında Slovenya karşısında öne geçmesine rağmen 1-1'lik skora razı olan Danimarka, İngiltere maçını kazanması durumunda gruptan çıkma iddiasını güçlendirecek. Aksi durumda 1 puanı bulunan son yarı finalist Danimarka ciddi yara alacak.

REKABETTE İNGİLTERE ÖNDE

Danimarka ile İngiltere, tarihlerinde 24 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda İngiltere, galibiyet sayısında 14'e 5 üstünlük kurdu. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere'nin attığı 41 gole, Danimarka 24 golle karşılık verebildi.

MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle, Hojlund, Poulsen.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.


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