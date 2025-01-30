Danimarka'da kazanan çıkmadı... Fenerbahçe adını play-off'a yazdırdı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 22:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 00:58

UEFA Avrupa Ligi’nde 8’nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Danimarka takımı Midtjylland karşısında tur için sahaya çıktı.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Bununla birlikte Fenerbahçe, play-off turuna yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Midtjylland 86. dakikada beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasını 10 puanla ve 24. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Bodo/Glimt ile Anderlecht oldu.

Karşılaşmadan dakikalar | Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

94' Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri yerine Cenk Tosun ve Cengiz Ünder oyunda.

92' Fred'in geriye pası kısa kaldı fakat vuruş zayıf.

88' Defansta kaptırılan topta topla ilerleyen Adam Buksa'ya Djiku müdahale etti. Müdahale sonucunda Djiku sarı kart gördü.

86' GOL | Kullanılan uzun taç atışında seken topa Valdemar Byskov vurdu ve top ağlara gitti.

84' Midtylland'da Adam Gabriel ve Dario Osorio yerine Franculino ve Pedro Bravo oyunda.

80' Osorio'nun ortasında Fred'den seken topu Çağlar uzaklaştırmak istedi. Fred'e çarpan top kaleci İrfan Can'da kaldı.

79' Fenerbahçe'de Mert Hakan yerine İrfan Can Kahveci oyunda.

77' Salvatore Foti itiraz gerekçesiyle sarı kart gördü.

76' Çağlar Söyüncü oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

75' Osorio'nun sağ kanattan ortasını Çağlar Söyüncü karşıladı. Ardından Szymanski'nin rakibe çarptırdığı top sonucu Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

71' Midtylland'da da Silva ve Aral Şimşir yerine Krüger-Johnsen ve Jensen oyunda.

69' Fenerbahçe'de sol kanattan gelişen atakta Dzeko'nun yaya doğru verdiği pasta Mert Hakan Yandaş vuruşu yaptı fakat top yandan auta gitti.

67' Midtylland'da Denil Castillo yerine Valdemar Byskov oyunda.

62' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan gelişen atakta içeriye gelen topta Buksa kaleciyle karşı karşıya kaldı. İrfan Can ilk topu kurtardı. Ardından seken topta yapılan vuruş az farkla dışarı çıktı.

61' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan Aral Şimşir'in verdiği pasta topla buluşan Osorio'nun ortasında yapılan vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.

57' TEHLİKELİ ATAK! Djiku'nun ön alanda baskı yaparak kazandığı top En Nesyri ile buluştu. En Nesyri'nin şutu kaleci Jonas Loessl'da kaldı.

55' Midtylland'ın sol kanattan atağını Youssef En-Nesyri araya girerek önledi.

51' Kullanılan serbest vuruşta, uzak noktada yapılan kafa vuruşunu İrfan Can kontrol etti.

49' Sağ kanattan içeriye giren En-Nesyri'nin vurduğu şut kaleci Jonas Loessl'da kaldı.

47' GOOOL | Szymanski'nin sol kanattan ortasında Dzeko, ayağının altında dokunarak topu ağlara gönderdi.

44' Sol içeriden Adam Buksa'ya doğru atılan topta Buksa topu kontrol edemedi. Çağlar araya girdi ve topu Buksa'ya çarptırdı. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

42' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan gelişen atakta verkaçla içeriye giren Aral Şimşir'in şutu üstten auta gitti.

38' GOOOL | Fred'in kaptığı topta sol kanatta topla buluşan Dzeko, harika bir ara pası attı. Youssef En-Nesyri kalecinin üstünden topu aşırtarak muazzam bir gol attı!

32' Osorio'nun Fred'e yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe sarı kart bekliyor.

29' Çağlar'ın pas hatasında sonucu gelişen hücumda sol kanattan yapılan ortayı Yusuf Akçiçek karşıladı. Ardından yapılan kafa vuruşu üstten auta gitti.

26' GOL | Midtylland sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Yapılan köşe vuruşunda Diao'nun vuruşu ağlara gitti.

23' TEHLİKELİ ATAK! İsmail'in sağ kanattan yaptığı orta Szymanski'ye kadar açıldı. Szymanski'nin yaya doğru pasında Tadic'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

21' Szymanski'nin kaptırdığı topta sağ kanattan ilerleyen Osorio ile topun arasına Çağlar girdi ve tehlikeyi önledi.

18' TEHLİKELİ ATAK! Tadic'in merkezden attığı ara pasında içeriye çevrilen ortada ters bir vuruş geldi fakat top Jonas Loessl'da kaldı.

15' Szymanski'nin sol kanattan içeriye doğru attığı pasa Youssef En-Nesyri'den önce savunma müdahale etti.

11' Tadic'in sağ içeriden sol içe doğru attığı pası Szymanski kontrol edemedi. Midtylland kale vuruşu kullanacak.

7' Midtylland'ın kullandığı uzun mesafeli taç atışından kafalardan seken top dışarıya çıktı. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

6' TEHLİKELİ ATAK! Szymanski'nin yaptığı ortada defanstan çarpan top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşu üstten auta gitti.

5' Sebastian Szymanski'nin sol kanattan defans arkasına attığı topta Ousmane Diao araya girdi.

2' Fred, sol kanattan içeriye girdi. Adam Gabriel'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekliyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı