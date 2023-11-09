Danimarka'da tarihi gece! Kopenhag MANU'ya acımadı...

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Manchester United'ı 4-3 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 01:22
Danimarka'da tarihi gece! Kopenhag MANU'ya acımadı...
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Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi. 7 gollü maçta kazanan 4-3'lük skorla ev sahibi Kopenhag oldu.

Manchester United, 3 ve 28. dakikada Rasmus Höjlund'un golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti. Marcus Rashford 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Toparlanan Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 45+9. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

Manchester United'da 70. dakikada penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak Kopenhag yine pes etmedi. 83. dkaikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji'nin golleri Kopenhag'a 4-3'lük skorla galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Manchester United, Marcus Rashford'sız Galatasaray deplasmanna çıkacak. Kopenhag ise Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak.


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