Danylo Sikan'dan Fatih Tekke sözleri: 'Oyuncu tercihlerini anlamadım'

Trabzonspor'un 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcusu Danylo Sikan, Igor Tsyganik'in YouTube kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili formayla 18 maçta 1092 süre alan, 3 gol ve 2 asistlik gol katkısı veren genç santrfor, teknik direktör Şenol Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıksa da daha çok sol kanatta forma giymiş, Fatih Tekke döneminde ise genellikle sonradan oyuna dahil olmuş ve aldığı süreler giderek azalmıştı.

"FATİH TEKKE'NİN OYUNCU TERCİHLERİNİ ANLAMADIM"

Danylo Sikan, Şenol Güneş dönemiyle ilgili olarak, "Şenol hoca beni 3-4 farklı yerde oynattı ama kendi mevkimde oynamadım" dedi.

"Trabzonspor'daki oyna sürenden memnun musun?" sorusuna Ukraynalı futbolcu, "Şu anda hayır. Her maç öncesi %100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamadım" yanıtını verdi.

"KİMSE NEDENİNİ BİLMİYOR"

Teknik direktör Fatih Tekke ile bir anlaşmazlığı olmadığını kaydeden Danylo Sikan, "Sadece onu biraz kafa karıştırıcı buluyorum. Bunu daha önce menajerimle konuştum kimse nedenini bilmiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Teknik direktörle konuşmayı denediniz mi?" sorusunu ise 24 yaşındaki futbolcu şu şekilde cevapladı:

"Ben şahsen bu konuşmaya yaklaşmadım. Teknik direktörle bu konu hakkında tartışmaya başlamaya alışkın değilim. Sadece antrenman yapmaya ve ilerlemeye devam ediyorum. Shakhtar'daki zamanımda benzer durumlar yaşadım. Alıştım. Bunun üzerinde durmaya gerek olmadığını anlıyorum. Sadece antrenman yapmaya devam etmem ve alınganlık göstermemem gerekiyor."

"ÖYLE OLSA ZUBKOV DA OYNAMAZDI"

"Fatih Tekke, Rus ekibi Zenit'te oynadığı için belki seni oynatmıyordur" yorumuna ise Ukraynalı futbolcu, "Öyle bir şey söz konusu değil. Dediğiniz gibi olsa Zubkov da oynamazdı" dedi.

Trabzonspor'u tercih etme sebebiyle ilgili olarak ise yıldız futbolcu, "Trabzonspor beni çok istedi, kariyerimde sıçrama yaparak daha iyi yerlere gelmek adına tercih yaptım. Batagov ile konuştum çok olumlu şeyler söyledi o yüzden tercih ettim" diye konuştu.

"GERÇEKTEN ÇOK AĞLADIM"

Ukraynalı forvet 2019 yılında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transferinin son anda iptal olmasıyla ilgili olarak ise çarpıcı bir itirafta bulundu.

O dönem başka kulüplerden de teklifler aldığını kaydeden Danylo Sikan, "Açık konuşmak gerekirse, Shakhtar'tan en çok gitmek istediğim yer Almanya'ydı. Ama kulüpler anlaşamadı. Gerçekten çok ağladım çünkü olmadı. Hoffenheim'a yaptığı ziyaretin genç oyuncular için ne kadar etkileyici bir ortam sunduğunu gördüm. Genç oyuncuların gelişimi için her şey düşünülmüştü. Beni gerçekten istiyorlardı" ifadelerini kullandı.