Stoper bölgesine Chibuike Nwaiwu’yu kazandıran Trabzonspor’da, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda sıradaki öncelik sol bek olarak belirlendi. Bordo mavililerin Darlin Yongwa'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Peki, Darlin Yongwa kimdir, kaç yaşında? Darlin Yongwa nereli? Darlin Yongwa Trabzonspor'a mı geliyor?

DARLIN YONGWA KİMDİR?

Darlin Zidane Yongwa Ngameni 22 Eylül 2000 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Lorient ve Kamerun milli takımında sol bek olarak oynayan Kamerunlu profesyonel futbolcudur.

DARLIN YONGWA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

28 Şubat 2019'da Yongwa, Kamerun kulübü EFBC'den Niort'a katıldı. Profesyonel ilk maçına 27 Temmuz 2019'da Auxerre ile oynanan ve 2-2 berabere biten Ligue 2 maçında Niort formasıyla çıktı. 24 Haziran 2022'de Yongwa, Lorient ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.