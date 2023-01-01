Darüşşafaka TOFAŞ'ı rahat geçti

01 Ocak 2023 Pazar, 09:37

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka, sahasında TOFAŞ'ı 88-82 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka, ligde 7. galibiyetini elde etti, TOFAŞ ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Fatih Güler

Darüşşafaka: Olaseni, Starks 19, Ercan Osmani 11, McCullough 8, Doğuş Özdemiroğlu 22, Can Korkmaz 10, Canberk Kuş, Yeboah 16, Hakan Sayılı 2, White, Kılıçarslan Şenkahya

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 10, Berk İbrahim Uğurlu 20, Braimoh 4, Toure 12, Milaknis 8, Emre Tanışan 9, Özgür Cengiz, Thompson, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Ennis 15, Ege Demir 4

1. Periyot: 25-19

Devre: 53-35

3. Periyot: 70-50