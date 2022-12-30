Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Igor Milicic oldu

30 Aralık 2022 Cuma, 22:20

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic'i getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nı da çalıştıran 46 yaşındaki başantrenörle anlaşıldığı belirtildi.

Polonya'da AZS Koszalin, Anwil Wloclawek, Stal Ostrow Wielkopolski çalıştıran Milicic'in, Polonya'da üçer kez lig ve kupa, 2 defa da Süper Kupa zaferi yaşadığı aktarıldı.