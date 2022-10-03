David Beckham'dan Inter Miami için çılgın liste!

03 Ekim 2022 Pazartesi, 18:50

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin orta sahibi ve başkanı David Beckham, gözünü 3 büyük transfere dikti.

Marca'da yer alan haberde, İngiliz futbol adamının transfer listesinde Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets'in olduğu aktarıldı.

Haberde Lionel Messi'nin, kariyerinin Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Sergio Busquets'in de Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve 34 yaşındaki futbolcunun yüksek ihtimalle Katalan devinden ayrılacağı kaydedildi.

"AVRUPA'YA DÖNMEYECEĞİM"

Atletico Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yetiştiği kulüp olan Nacional'e dönen Luis Suarez ise Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Uruguay ekibinden ayrılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Marca'ya konuşan tecrübeli yıldız, "Ne yapacağıma karar vermedim. Nacional'le sözleşmem bitiyor. Bundan sonra MLS iyi bir seçenek olabilir ama kesinlikle Avrupa'ya gitmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.