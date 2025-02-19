David Hubert: Atmosferle beraber yarın her şey olası, biz buna inanıyoruz
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Belçika temsilcisi Anderlecht'in teknik direktörü David Hubert, maça iyi başlamak istediklerini söyledi.
Belçikalı teknik adam, karşılaşmanın oynanacağı Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
İlk maçta 3 gol yediklerini hatırlatan Hubert, "Geçen hafta sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldık. Defansta ne kadar iyi olduklarını biliyoruz. En az 3 gol atmamız gerekiyor, bu zor bir durum ama futbol özel ve güzel bir şey. Her şey olabilir. Her şey olası. Yarın bu şekilde düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Turu çevirebilmek adına 90 dakikaları daha olduğunu aktaran 37 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu maça en azından ilk golü atmamız gerektiğini bilerek başlamamız gerekiyor. Futbol dünyasında benzer yeterince örnek var. Aynı şeyi deneyimliyoruz. Bu mümkün, bunu biliyoruz. Atmosferle beraber yarın her şey olası, biz buna inanıyoruz. Bunu yapabilmek için yüzde yüz odaklanmamız gerekiyor. Daha iyi oynamamız gerekiyor. İyi olmadığımız bölümleri düzeltmemiz gerekiyor. Gol atmamız gerekiyor ve aynı zamanda iyi defans yapmamız gerekiyor. Kasper Dolberg bu hafta oynayamıyor. Bu sıkıntılı çünkü kendisi bizim en iyi oyuncumuz. Yarınki maça elimizdeki oyuncularla hazırlanıyoruz ve onlara güveniyoruz."
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